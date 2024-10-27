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Michigan'da Müslüman Liderlerden Trump'a Destek

Michigan'daki Müslüman liderler, Trump'ı desteklediklerini açıkladı. Ghanim'in mitingden kovulması dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 01:40
Michigan'da Müslüman Liderlerden Trump'a Destek

Michigan'da Müslüman Liderlerden Trump'a Destek

ABD'nin Michigan eyaletinde bazı Müslüman toplum liderleri, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceklerini duyurdu. Bu desteklerinin gerekçesi ise Trump'ın Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşları sona erdireceği yönündeki vaadi oldu.

Trump'a Destek Açıklaması

Michigan'da bulunan yaklaşık 242 bin Müslümanın oylarının her iki partinin de stratejileri için büyük önemi bulunuyor. Trump'ın Novi kentindeki mitingi sırasında Müslüman liderlerden Belal Alzuhairi, "Müslümanlar olarak savaş değil barış vaat ettiği için, onu destekliyoruz" diyerek desteklerini ifade etti.

Alzuhairi, "Dünyada akan kanın durması gerektiğine inanıyorum. Bu adam (Trump) bunu gerçekleştirebilir. Allah'ın onun hayatını koruduğu bir sebep olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Biden'a Yönelik Eleştiriler

Michigan'daki Müslümanların tarihi olarak Demokrat Parti'ye oy vermesiyle biliniyor. Ancak 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, İsrail'in Gazze'deki tutumu nedeniyle Müslüman seçmenler, Başkan Joe Biden ve politikalarını eleştirmeye başladı.

Ghanim'in Mitingden Kovulması

Daha önceki günlerde ise, Michigan'da önde gelen Müslüman Demokratlardan Dr. Ahmed Ghanim, 21 Ekim'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mitingine katıldığı sırada güvenlik ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Ghanim, mitingden kovulma nedenini merak ettiğini belirtti ve "Ayrılmazsan, gözaltına alınırsın" şeklinde bir yanıt aldığını aktardı.

Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Ghanim'in durumu için üzüntü duyulduğu ve onun gelecekteki etkinliklere davet edileceği vurgulandı.

Demokrat Parti Kongresi ve Gazze Protestoları

Chicago'da toplanan Demokrat Parti Kongresi sırasında, Gazze’deki duruma dikkat çekmek amacıyla binlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, "Gazze'de soykırımın durması" ve "ABD'nin İsrail'e yardımını kesmesi" gibi mesajlarla sokaklardaydılar. Biden'ın ve diğer önde gelen Demokratların katıldığı kongreye yakın bir bölgede yapılan yürüyüşte, katılımcılar "Özgür Filistin" sloganları attı.

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