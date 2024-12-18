DOLAR
35 -0,08%
EURO
36,73 -0,1%
ALTIN
2.968,13 0,27%
BITCOIN
3.660.965,02 2,11%

Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Süreci Hızlandırılmalı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı, bölgedeki istikrar için önemli olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:28
Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Süreci Hızlandırılmalı

Miçotakis, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Harekete Geçmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Miçotakis, AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sırasında konuştu. Zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilirken, Miçotakis bölgedeki siyasi gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batı Balkanlar’ın İstikrarı İçin Kritik Adımlar

Miçotakis, Yunanistan'ın Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifini her zaman desteklediğini ifade ederek, "Batı Balkanlar'ın en büyük ülkesi Sırbistan'ın, AB yolundaki ilerleyişinin hızlanmasının son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu, bölgedeki istikrar için temel bir referans noktasıdır," dedi.

Sırbistan ve Arnavutluk’a Dair Vurgular

Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın AB üyeliği için atması gereken adımlara da dikkat çekerek, "Sırbistan, AB'de dış politikaya ilişkin alınmış ortak kararları uygulaması gerektiğinin farkında," açıklamasında bulundu.

Ayrıca Miçotakis, Arnavutluk'un AB üyelik sürecine ilişkin, Yunan azınlığın haklarının korunması gibi konuların da önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Bu meseleler, artık Arnavutluk ve AB ilişkilerine dahildir," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı
3
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti
4
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor
5
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
6
35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da Başlıyor
7
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı