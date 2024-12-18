Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Süreci Hızlandırılmalı

Miçotakis, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Harekete Geçmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Miçotakis, AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sırasında konuştu. Zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilirken, Miçotakis bölgedeki siyasi gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batı Balkanlar’ın İstikrarı İçin Kritik Adımlar

Miçotakis, Yunanistan'ın Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifini her zaman desteklediğini ifade ederek, "Batı Balkanlar'ın en büyük ülkesi Sırbistan'ın, AB yolundaki ilerleyişinin hızlanmasının son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu, bölgedeki istikrar için temel bir referans noktasıdır," dedi.

Sırbistan ve Arnavutluk’a Dair Vurgular

Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın AB üyeliği için atması gereken adımlara da dikkat çekerek, "Sırbistan, AB'de dış politikaya ilişkin alınmış ortak kararları uygulaması gerektiğinin farkında," açıklamasında bulundu.

Ayrıca Miçotakis, Arnavutluk'un AB üyelik sürecine ilişkin, Yunan azınlığın haklarının korunması gibi konuların da önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Bu meseleler, artık Arnavutluk ve AB ilişkilerine dahildir," şeklinde konuştu.