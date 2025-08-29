DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

Microsoft'ta İsrail Protestosu Sonrası İşten Çıkarma Sayısı 4'e Yükseldi

Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden çalışanlardan 4'ünü işten çıkardı; şirket yetkilileri kararın şirket politikalarıyla ilgisi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:56
Microsoft'ta İsrail Protestosu Sonrası İşten Çıkarma Sayısı 4'e Yükseldi

Microsoft'ta İsrail protestosunun ardından işten çıkarmalar 4’e çıktı

Genel merkezdeki gösteri ve izleyen adımlar

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanıldığına ilişkin iddiaları protesto eden çalışanlarına ilişkin adımlarını sıklaştırdı. Şirket, genel merkezde 26 Ağustos'ta düzenlenen gösteriye katılan çalışanlardan ikisini 27 Ağustos'ta işten çıkarmasının ardından, bir gün sonra aynı gerekçeyle iki çalışanın daha işine son verdi.

CBS News'in aktarımına göre, şirketin İsrail ordusuna sağladığı hizmetler ve teknolojik altyapı nedeniyle eleştiriler sürerken, Microsoft yönetimi protestoları takip eden soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Şirketin açıklamaları ve gerekçe

İsmi açıklanmayan bir Microsoft sözcüsü, protestoya katılan çalışanların bu eyleminin "şirketin değerleriyle doğrudan çeliştiğini" belirterek soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Aynı sözcü, "Şirket politikalarını ve davranış kurallarımızı ciddi şekilde ihlal etmeleri ve son günlerde çalışanlarımızın güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan gösterilere katılmaları nedeniyle 2 çalışanın daha işine son verildi." açıklamasını yaptı.

Böylece, şirketten İsrail ile işbirliğinin durdurulması talebiyle düzenlenen protestolar nedeniyle son iki günde işten çıkarılan çalışan sayısı 4 olarak kaydedildi.

Protestonun içeriği ve gözaltılar

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere tepki göstermek için 26 Ağustos'ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplandı. Göstericiler, Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto ettiklerini belirterek şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Polis müdahalesi sonucu, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İddialara ilişkin medya raporları

Associated Press (AP)'in 2025'in başlarında yayımlanan araştırmasında, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı iddia edilmişti. The Guardian da 6 Ağustos tarihli haberinde, İsrail ordusunun Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

Microsoft'un gösterilere ve ardından gelen işten çıkarma kararlarına ilişkin açıklamaları, şirketin İsrail ile olan bağlarına yönelik tartışmaları ve kamuoyundaki eleştirileri yoğunlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı