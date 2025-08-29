Microsoft'ta İsrail Protestosu Sonrası İşten Çıkarma Sayısı 4'e Yükseldi

Microsoft'ta İsrail protestosunun ardından işten çıkarmalar 4’e çıktı

Genel merkezdeki gösteri ve izleyen adımlar

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanıldığına ilişkin iddiaları protesto eden çalışanlarına ilişkin adımlarını sıklaştırdı. Şirket, genel merkezde 26 Ağustos'ta düzenlenen gösteriye katılan çalışanlardan ikisini 27 Ağustos'ta işten çıkarmasının ardından, bir gün sonra aynı gerekçeyle iki çalışanın daha işine son verdi.

CBS News'in aktarımına göre, şirketin İsrail ordusuna sağladığı hizmetler ve teknolojik altyapı nedeniyle eleştiriler sürerken, Microsoft yönetimi protestoları takip eden soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Şirketin açıklamaları ve gerekçe

İsmi açıklanmayan bir Microsoft sözcüsü, protestoya katılan çalışanların bu eyleminin "şirketin değerleriyle doğrudan çeliştiğini" belirterek soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Aynı sözcü, "Şirket politikalarını ve davranış kurallarımızı ciddi şekilde ihlal etmeleri ve son günlerde çalışanlarımızın güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan gösterilere katılmaları nedeniyle 2 çalışanın daha işine son verildi." açıklamasını yaptı.

Böylece, şirketten İsrail ile işbirliğinin durdurulması talebiyle düzenlenen protestolar nedeniyle son iki günde işten çıkarılan çalışan sayısı 4 olarak kaydedildi.

Protestonun içeriği ve gözaltılar

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere tepki göstermek için 26 Ağustos'ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplandı. Göstericiler, Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto ettiklerini belirterek şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Polis müdahalesi sonucu, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İddialara ilişkin medya raporları

Associated Press (AP)'in 2025'in başlarında yayımlanan araştırmasında, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı iddia edilmişti. The Guardian da 6 Ağustos tarihli haberinde, İsrail ordusunun Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

Microsoft'un gösterilere ve ardından gelen işten çıkarma kararlarına ilişkin açıklamaları, şirketin İsrail ile olan bağlarına yönelik tartışmaları ve kamuoyundaki eleştirileri yoğunlaştırdı.