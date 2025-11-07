Midyat’ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli, 148 bin 670 lira ve Altınlar Ele Geçirildi

Midyat’ta hırsızlık operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonun kapsamı ve kurum açıklaması

Farklı tarihlerde meydana gelen olaylara ilişkin çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen deliller

Belirlenen 5 adreste ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

