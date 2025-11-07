Midyat’ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli, 148 bin 670 lira ve Altınlar Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı; 148 bin 670 lira, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve 10 kilit açma aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:42
Midyat’ta Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli, 148 bin 670 lira ve Altınlar Ele Geçirildi

Midyat’ta hırsızlık operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonun kapsamı ve kurum açıklaması

Farklı tarihlerde meydana gelen olaylara ilişkin çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen deliller

Belirlenen 5 adreste ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BELİRLENEN 5 ADRESTE VE 3 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA, HIRSIZLIK SONUCU ELDE EDİLDİĞİ...

BELİRLENEN 5 ADRESTE VE 3 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA, HIRSIZLIK SONUCU ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 148 BİN 670 TL NAKİT PARA, 8 ALTIN BİLEZİK, 1 ALTIN KOLYE, 1 ÇELİK KASA VE ÇOK SAYIDA RESMİ BELGE ELE GEÇİRİLDİ. AYRICA, HIRSIZLIK OLAYLARINDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN 10 KİLİT AÇMA APARATI DA MUHAFAZA ALTINA ALINDI.

BELİRLENEN 5 ADRESTE VE 3 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA, HIRSIZLIK SONUCU ELDE EDİLDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor