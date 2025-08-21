DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

Mike Huckabee: ABD, Avrupa'ya Filistin'i Tanımamaları İçin Baskı Uyguluyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington'ın Avrupa ülkelerine Filistin'i tanımamaları yönünde baskı uyguladığını ve ateşkes ile Gazze'deki krize dair görüşlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:32
Mike Huckabee: ABD, Avrupa'ya Filistin'i Tanımamaları İçin Baskı Uyguluyor

Mike Huckabee: ABD, Avrupa'ya Filistin'i Tanımamaları İçin Baskı Uyguluyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları yönünde aktif baskı uyguladığını itiraf etti. Huckabee, İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları, arabulucuların sunduğu ateşkes önerileri ve Filistin devletinin tanınması kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baskı iddiası ve tanıma süreci

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Huckabee, Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar atmaya başladığını, bunun üzerine Hamas'ın müzakereleri durdurduğunu öne sürdü. Huckabee, "Biz önceden açıkça belirttik, yalnızca esirlerin serbest bırakılmasını geciktiren bu saçma oyunu oynamayacağız." ifadelerini kullandı.

Huckabee, "ABD, Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için aktif olarak baskı uyguluyor." dedi ve Filistin'in tanınması hâlinde İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarının bir kısmı üzerinde "egemenlik ilan edeceğini" savundu. Huckabee, bunun Oslo Anlaşmaları'nın ihlali olacağını belirtti.

Ateşkes, arabulucular ve Hamas

Ateşkes önerilerine ilişkin olarak Huckabee, Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni teklif hakkında, "İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz." dedi. Hamas'ın anlaşma konusunda ciddi olup olmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm esirlerin geri getirilmesi gerektiğini ve Hamas'ın iktidarda kalamayacağını" söylediğini hatırlatarak Washington yönetiminin ateşkes konusundaki tutumunun net olduğunu belirtti. Arabulucuların önerisinin detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunan Huckabee, ancak "Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ne zaman sona ermesi gerektiği konusuna ilişkin ise Huckabee, "Bir zaman çizelgesi yapmak uygun değil." ifadelerini kullandı ve "Tüm dünyanın Hamas'ı kınamasını isterdim, ama ne yazık ki Hamas'tan çok İsrail'e baskı uygulayan Avrupa ülkeleri var." dedi.

Gazze'deki insani durum değerlendirmesi

Gazze'deki insani krize dair Huckabee, "Gazze'de açlık çeken insanlar olduğundan eminim. Kitlesel açlık konusunda doğrulanmış bir rapor görmedim, ama açlık çeken insanlar olduğundan eminim." şeklinde konuştu. Huckabee, Gazze'deki açlıktan Birleşmiş Milletleri sorumlu tutarak BM mekanizmasının etkisizliğine vurgu yaptı: "Bu mekanizma o kadar etkisiz ki, kendi verilerine göre yardımların yüzde 92'si halka ulaşmadan önce alınıyor."

Ayrıca Huckabee, ABD'nin İsrail Büyükelçisi sıfatıyla Hamas'ın insani yardımlara el koyduğunu iddia etti.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar
5
Çeşme'den Sisam'a Sürüklenen Tekne Kuşadası'na Getirildi
6
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
7
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL