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Milas'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:00
Milas'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Yangın Milas'ta Menteş Mahallesi'nde Başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, makilik alanda meydana gelen yangın endişe yarattı. Menteş Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide, zeytinlik alanların da etkilediği yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Bölgeye Hızla Ekip Sevk Edildi

Yangının çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının büyümemesi için gerekli önlemler alınıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

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