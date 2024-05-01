Milas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı!

Muğla'nın Milas ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda, uyuşturucu kaçakçılarına darbe vuruldu. İlçe girişinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, 5 kişi tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.