Milas'ta Ziraat Alanında Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, Meşelik Mahallesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle sona erdi.

Yangın ihbarının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ziraat alanının zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.