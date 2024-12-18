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Milei'den Maduro'ya Sert Tepki: Gallo Derhal Serbest Bırakılsın

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da gözaltına alınan Nahuel Gallo için Maduro'ya sert tepki gösterdi ve derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:11
Milei'den Maduro'ya Sert Tepki: Gallo Derhal Serbest Bırakılsın

Arjantin Başkanı Milei, Venezuela'daki Gözaltı Olayına Sert Tepki Verdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, casusluk suçlamasıyla Venezuela'da gözaltına alınan Nahuel Gallo nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sert bir yanıt verdi. Milei, ülkesindeki Askeri Kolej'de düzenlenen madalya töreninde yaptığı konuşmada, Gallo'nun masumiyetine vurgu yaparak, "Hemen serbest bırakılması gerekir" dedi.

Maduro'ya Yüzde Sert Eleştiri

Milei, "Venezuela'da yasa dışı bir şekilde gözaltına alınan Nahuel Gallo'ya değinmek istiyorum. Gallo, suçlu diktatör Maduro'ya ait güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Gallo'nun tek suçu, eşini ve oğlunu ziyaret etmek istemesidir" ifadelerini kullandı.

Milei, Gallo'nun Arjantin'e güvenli bir şekilde dönmesi için ustaca diplomatik çabalar sarf edeceklerini belirtti.

Güvenlik Bakanı Bullrich'ten Destek ve Uyarı

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Venezuela'da birçok siyasi tutuklunun bulunduğunu ifade ederek, "Başka ülke vatandaşları da tutuklu" dedi. Bullrich, Venezuela'da jeostratejik bir değişimin olduğunu ve tüm ülkelerin sağduyulu bir aksiyon sergilemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Bullrich ayrıca, Maduro'nun 10 Ocak’taki yemin törenine dikkat çekti ve "28 Temmuz’daki devlet başkanlığı seçimini kaybettiler ve bu yüzden çok gerginler. Halkın iradesine bakmaksızın insanları rehin alıyorlar" şeklinde konuştu.

Gallo'nun Gözaltına Alınma Nedeni

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek amacıyla Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yaptı ve kısa bir süre sonra Venezuelalı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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