Milei: Lomas de Zamora’daki taşlı saldırı 'heyecan vericiydi' — 2 gözaltı

Milei, Lomas de Zamora'da konvoyuna düzenlenen taşlı saldırıyı 'heyecan verici' buldu; 2 kişi gözaltında, bir kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 06:47
Milei: Lomas de Zamora’daki taşlı saldırı 'heyecan vericiydi'

Olay ve yetkili açıklamaları

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Javier Milei, olayın ardından bir otelde basına konuştu.

"Dün, partili Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden bazı adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu."

Seçim etkinliğinde şiddet yanlısı küçük bir grubun kendilerine taşlarla saldırdığını aktaran Milei, "Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei’nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler."

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires’teki saldırının ardından "kamuoyunu tehdit" ve "suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı" suçlamalarıyla ceza davası açtı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı bildirilmişti.

