Milletvekili Çelik Kanat, Kadınların Ekonomiye Katılımında Önemli Raporu Sunarak Dikkatleri Üzerine Çekti

AKPM Genel Kurulunda Kadınların Güçlendirilmesi İçin Öneriler

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) kadınların ekonomiye katılımını güçlendirmek amacıyla hazırladığı raporun oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik Kanat, raporunda Avrupa'da kadınların istihdam, girişimcilik, karar alma ve temsil mekanizmalarındaki yetersizliklerini ele alarak, bunları gidermek için politika önerileri sundu.

Raporun İçeriği ve Amaçları

28. Yasama Dönemi’nde rapor hazırlayan tek Türk vekil olarak Çelik Kanat, hazırladığı raporda kadın istihdamının artırılması, eşit işe eşit ücret prensibinin güçlendirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi gibi başlıklara yer verdi. Ayrıca, kadınların ve kız çocuklarının STEM alanındaki katılımlarının artırılması için finansal okuryazarlık eğitimlerinin yanı sıra esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrımcılığa Dikkat Çekildi

Çelik Kanat, Avrupa'da kadınların ekonomide karşılaştığı engellerin en başında önyargılar ve ayrımcılık olduğunu belirtti. Ayrıca, farklı etnik kökenlere ait kadınlar, göçmen kadınlar ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların iş hayatına erişimde sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Raporunda, Müslüman kadınların karşılaştığı üç katmanlı ayrımcılığa dikkat çekerek, bu konuda ayrıntılı politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Politik Eleştiriler ve Başarılar

Çelik Kanat, raporu ile ilgili olarak Avrupa Konseyi ülkelerinin kadınların iş gücü piyasasında karşılaştıkları ayrımcılığa karşı hukuki mevzuatın güçlendirilmesi için önerilerde bulundu. Genel Kurulda birçok milletvekili tarafından raporun desteklendiğini belirten Çelik Kanat, Türk milletvekilinin hazırladığı raporun ana muhalefet partisi tarafından eleştirilmesi üzerine üzüntüsünü ifade etti. Ülkenin aileyi ve kadını güçlendiren çalışmaları için duyduğu gururu kapatış konuşmasında vurguladı.

Çelik Kanat, yapılan tüm bu çalışmaların ana muhalefet partisi tarafından eleştirilmesini utanç verici bulduğunu ve Avrupa Konseyi bünyesindeki genel tavırlara dair eleştirilerde bulundu. Duruşunun yanı sıra, kadınların toplumun her alanında güçlenmesi için kaynak ayrılmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda "Ekonomide Kadınlar: İstihdam, Girişimcilik ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme" başlıklı raporunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Konseyinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda "Ekonomide Kadınlar: İstihdam, Girişimcilik ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme" başlıklı raporunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Konseyinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.