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Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı Tamamlandı

MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:46
Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı Tamamlandı

Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı Duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da gerçekleştirilen Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Milli unsurların katılımı ile gerçekleştirilen Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla sona ermiştir" denildi.

Tatbikatın Amaçları ve Eğitimler

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tatbikatın ana hedefleri arasında komuta kontrol süreçlerini geliştirmek, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının yetkinliklerini artırmak ve pilotlar için hayatta kalma, kaçma ve kurtulma usullerini öğrenmek yer aldı. Ayrıca, katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırmak amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirildi.

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