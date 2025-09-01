DOLAR
Milli Çiplerde Seri Üretim İçin Geri Sayım: Yongatek’in Prototipleri Yolda

Yongatek Genel Müdürü Ali Baran, milli mikrodenetleyici prototiplerinin bu yıl sonunda üretime gideceğini açıkladı; hedef Türkiye'nin çip bağımsızlığı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:16
Yurt dışı bağımlılığı azaltma çabaları seri üretime hazırlanıyor

FİRDEVS BULUT KARTAL/GÖKSEL YILDIRIM - Anadolu Ajansı

Türkiye'de farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu çip teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırma hedefi hızlanıyor. Bu çabaların öncülerinden olan şirketlerden biri olan Yongatek Mikroelektronik, milli çiplerin seri üretimine yönelik önemli bir aşamaya geldi.

Yongatek, 2014'ten bu yana süren faaliyetleriyle Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Şirketin Genel Müdürü Ali Baran, yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"(Mikro denetleyici) Bu senenin sonunda ilk prototipler üretime gidecek ve önümüzdeki sene için..." sözleriyle Baran, milli mikrodenetleyici geliştirme sürecinde somut adımlar atıldığını vurguladı.

Yapılan açıklamalar, Türkiye'nin yerli çip ekosistemini güçlendirme ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltma hedefine uygun bir ilerleme sinyali olarak değerlendiriliyor. İlk prototiplerin üretime gönderilmesi, sektör için dönüştürücü bir adım olarak görülüyor.

Haber, Yongatek'in açıklamaları ve yürütülen projelerin sektörde yaratacağı etkiyi takip etmeye devam edecek şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu çip teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik çabalar seri üretime taşınıyor. Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla 2014'ten bu yana faaliyet gösteren Yongatek Mikroelektronik'in Genel Müdürü Ali Baran, Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.

