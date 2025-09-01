Milli Çiplerde Seri Üretim İçin Geri Sayım: Yongatek’in Prototipleri Yolda

Yurt dışı bağımlılığı azaltma çabaları seri üretime hazırlanıyor

FİRDEVS BULUT KARTAL/GÖKSEL YILDIRIM - Anadolu Ajansı

"(Mikro denetleyici) Bu senenin sonunda ilk prototipler üretime gidecek ve önümüzdeki sene için..." sözleriyle Baran, milli mikrodenetleyici geliştirme sürecinde somut adımlar atıldığını vurguladı.

Yapılan açıklamalar, Türkiye'nin yerli çip ekosistemini güçlendirme ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltma hedefine uygun bir ilerleme sinyali olarak değerlendiriliyor. İlk prototiplerin üretime gönderilmesi, sektör için dönüştürücü bir adım olarak görülüyor.

Türkiye'de farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu çip teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik çabalar seri üretime taşınıyor. Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla 2014'ten bu yana faaliyet gösteren Yongatek Mikroelektronik'in Genel Müdürü Ali Baran, Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.