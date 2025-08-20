Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. Toplantısı Sona Erdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun beşinci toplantısı tamamlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun beşinci oturumu sona erdi. Toplantının ikinci oturumunda MAZLUMDER, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, İHH ve İHD temsilcileri gözlem, öneri ve görüşlerini paylaştı.

STK temsilcilerinin görüşleri

İHD Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, komisyonun yasayla kurulmamış olmasını eleştirerek çalışma süresinin kısa kaldığını ifade etti.

İHD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Vetha Aydın Yüksel, derneğin hem tanık hem mağdur olduğunu belirterek, 'Kürt meselesinde çıkan sorunlardan kaynaklı hem mağdur hem tanık olarak karşınızda duruyorum. İHD'nin dili, İHD'lilerin istediği devamlı barıştır. Yargı süreçlerine maruz kalsak da tehdit edilsek de kurulan komisyonla birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Barış hakkını savunmaya, insan hakları ihlallerini görünür kılmaya devam edeceğiz. İnsan haklarına dayalı bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz.' dedi.

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, kalıcı barış için öneriler sundu: komisyonun PKK militanlarının silahsızlanması ve toplumsal yaşama katılması için yasal düzenlemelere başlaması, dünya deneyimlerinden yararlanılması; ayrıca Şeyh Said, Seyit Rıza, Said Nursi gibi isimlerin mezar yerlerinin açıklanıp naaşlarının ailelerine teslim edilmesinin güven tesis edeceğini vurguladı.

MAZLUMDER Başkanı Kaya Kartal, sürecin hukuki metinlerle taçlandırılması gerektiğini belirterek, çözüm yönünde atılacak adımların tekrar silaha dönülmesini engelleyecek nitelikte olması gerektiğini söyledi. Kartal, infaz kanununun değişmesi ve bazı belediyelerde yapılan görevlendirmelere son verilmesi gerektiğini savundu. Sürecin önemli bir aşama kaydettiğini, 'silahların yakıldığını' ve bunun geri dönüşünün olmaması gerektiğini ifade etti.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı Mahsum Batı, sürecin şeffaf olması temennisinde bulunarak Tahir Elçi dosyasını klasik bir cezasızlık örneği olarak nitelendirdi. Başkan Yardımcısı Erkan Şenses ise PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının önemine işaret etti ve kalıcı barış için ciddi bir demokratizasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, vakfın uluslararası arabuluculuk tecrübelerine dikkat çekti; Filipinler, Tayland ve Afganistan örneklerini anarak dış müdahalelerin süreci tıkadığını gözlemlediklerini belirtti. Yıldırım, 'Evet umudumuz var, bu süreç tamamlanacaktır' diyerek Meclis'teki bütün partilerin katılımının ve Meclis Başkanlığı düzeyindeki iradenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca bölgesel dinamiklerin hesaba katılmadan Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanamayacağını söyledi ve bölgedeki tehditlere dikkat çekti.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kayhan ise 2016 sonrası İHH çalışmaları kapsamında kurulan 'Kürt Masası' ve bölgedeki sivil toplum ile kurulan diyalogları anlattı. Kayhan, Kürt meselesinin bölgesel bir sorun olduğunu ve çözümün Türk-Kürt-Arap kardeşliğinin inşasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kurtulmuş: Gelen görüşler komisyonun ortak görüşü değildir

Toplantıya ara veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, davet edilen katılımcıların dile getirdiği görüşlerin komisyonun ortak görüşü anlamına gelmediğini belirtti: 'Komisyona davet ettiğimiz insanların dile getirdiği görüşler komisyon tarafından kabul edilen ortak bir görüş değildir. Herkes kendi görüşünü dile getiriyor.' Kurtulmuş, katılımcıların genel olarak sürece destek verdiklerini, sürecin iyi yönetilmesi ve bir an önce barış ve kardeşlik içinde tamamlanması gerektiğini ifade ettiklerini kaydetti ve 'tutanaklarda yer alan görüşlerin komisyonun ortak, resmi görüşü olmadığını' vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de silahların susmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, barışı tesis edecek en önemli konunun adalet olduğunu ve objektif, bağımsız bir yargının birinci öncelik olması gerektiğini söyledi.

Gündem tamamlandı, sonraki oturum tarihleri açıklandı

Kurtulmuş, komisyonun gündemindeki konuların tamamlandığını belirtti. Komisyonun altıncı toplantısının 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de aynı salonda yapılacağını, 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te ise Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuların dinleneceğini söyledi.