Milli Dayanışma Komisyonu'nda Ömer İzgi: 'Terörsüz Türkiye' ve Anayasa Vurgusu

Komisyon Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı

Eski TBMM Başkanı Ömer İzgi, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini aktardı. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

İzgi, "Terörsüz Türkiye" hedefinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu bakışıyla sürdüğünü vurguladı.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan İzgi, şimdi önceliğin çocuk yaşta dağa kaçırılanlar ile herhangi bir eyleme karışmadığı tespit edilen ve kaçma imkânı bulamayanların hukuki durumunun ele alınması olduğunu belirtti.

Bu konunun çözüm yerinin TBMM olduğuna dikkat çeken İzgi, çalışmaların burada başlatıldığını ve TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından yürütüldüğünü söyledi.

İzgi sözlerine şöyle devam etti: "Adı ne olursa olsun kurulan komisyonun, akabinde de TBMM'nin temel görevi tam da bundan ibarettir. Bu özel durumu fırsat sayarcasına başka kategorideki yasal takiplerde olanlar için ayrıcalık bakımından talepte bulunmak, yapılacak bu özel çalışmayı sekteye uğratacak hamleler olur. Suç işleyen herkes mutlaka karşılığı olan cezasını çekecektir ancak Anayasa Mahkemesinin adli alandaki eşitliği sağlanmasına yönelik vermiş olduğu kararlara göre de yapılacak düzenlemeler varsa onlar yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak düzenlemeler için yasa çıkarmak gerekiyorsa yasa çıkarılacak, Anayasa değişiklikleri yapmak gerekiyorsa o da yapılacaktır. TBMM'nin yapamayacağı bir şey yoktur ancak o da anayasal bir organdır ve yapacağı işlemlerde Anayasa'ya uymak zorunluluğundadır."

İzgi, TBMM'nin Anayasa'da "dokunulmaz" olarak belirtilen hükümlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya onlara aykırı yeni bir yasal düzenleme yapma yetkisi bulunmadığını söyleyerek, benzer düzenlemelerin diğer ülke anayasalarında da mevcut olduğunu anlattı.

Odak noktasının fesih ve buna bağlı düzenlemeler olduğunu belirten İzgi, gerektiğinde Anayasa değişikliklerinin de yapılabileceğini ifade etti. İzgi, çalışma kapsamında örnek vererek şunları söyledi: "Odak noktamız, fesih ve buna bağlı yapılacak düzenlemeler olmakla birlikte tabii gerekiyorsa Anayasa değişiklikleri de belirttiğim gibi yapılabilecektir. Böyle bir çalışmaya girilecek olursa, örneğin Anayasa'nın 66. maddesi değiştirilmeli ve yerine -mekanı cennet olsun- Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 Anayasası'nın 88. maddesine koydurduğu 'Türkiye ahalisine, din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.' ifadesi konulur."

İzgi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimde istikrar sağladığını belirterek, sistemin "parlamenter cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"'ne dönüştürülmesini önerdi ve geçişte elde edilen istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

PKK ile mücadelede şehitlik ve gazilik mertebesine yükselenlerin acılarının tüm Türkiye tarafından paylaşıldığını söyleyen İzgi, bunun ortak bir değer olduğunu ifade etti: "Çünkü onları şehitliğe, gaziliğe götüren duygu, Türk devletini ve vatanını koruma duygusudur. O duygu da hepimizin ortak değeridir."

Son olarak İzgi, şehit yakınları ve gazilerin üzüntüsünü artırabilecek gelişmelere karşı uyarıda bulunarak, Cumhurbaşkanı'nın bu anlamdaki çalışmaları, açıklamaları ve şehit yakınları ile gazilere gönderdiği güven mektubunun kuşkuları giderdiğini belirtti.