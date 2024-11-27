Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'den Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'ne Ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ökten'i, Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik ve usta öğreticiler karşıladı.

Sergiyi Gezdi

Ziyaret öncesinde, kültür merkezi fuaye alanında bulunan hüsn-ü hat sergisini gezerek sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alan Ökten, bu sanatsal çalışmaları yakından takip etti.

El Sanatları Atölyeleri ile Kültürel Miras Vurgusu

Bakan Yardımcısı Ökten, tezhip, sepet örücülüğü, Edirnekari, mis sabunu, çinicilik, süpürgecilik, desenleme ve mutfak atölyelerini ziyaret ederek usta öğreticilerle sohbet etti. Burada yaptığı konuşmada, kültürün gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için el sanatları atölyelerinin önemine değindi.

Eserlerin Önemi

Atölyelerin olgunlaşma enstitülerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ökten, yapılan her eserin geleceğe kültürel miras olarak aktarılacağını kaydetti. Enstitü Müdürü Çelik de Ökten'e yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Lezzetli İkramlar

Ökten'e gezdiği atölyelerdeki el emeği eserlerden hediye edildi. Yemek atölyesinde kursiyer ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan sultani helva, vişneli yaprak sarma, Edirne böreği, reyhan ve hibiskus şerbeti ikram edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Ökten'i Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik ve usta öğreticiler karşıladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Ökten'i Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik ve usta öğreticiler karşıladı.