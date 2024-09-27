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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Eğitim Yatırımlarını Açıkladı

Bakan Tekin, Adıyaman'da eğitim yatırımlarını teşvik eden açıklamalarda bulundu ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:01
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Eğitim Yatırımlarını Açıkladı

Adıyaman'da Eğitim Konusunda Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Besni'de düzenlenen 26. Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanının talimatıyla eğitim yatırımlarının artırıldığını söyledi.

Besni'de Derslik Sayısı Arttırılıyor

Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız 6 Şubat tarihi itibarıyla 11 ilimizdeki derslik sayılarını %10 oranında artırmamız gerektiğini belirtti. Besni'de, 6 Şubat tarihindeki derslik sayısının %13 üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.

Bakan, aynı zamanda Besni'deki eğitim yatırımları hakkında da bilgi vererek, "Besni özelinde 6 Şubat'taki mevcut okul sayısına ek olarak 13 okul ve 133 derslik oluşturuyoruz. Bu süreçte hayırseverlerin katkıları da büyük. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Eğitim ve Toplumun Değerleri

Eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenerek gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğuna dikkat çeken Tekin, hayırseverlerin okullarının açılışlarına katılarak duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Camii Açılışı ve Sanatçıların Katkıları

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, sanatçı Latif Doğan tarafından yaptırılan Ayşe-Seydi Vakkas Doğan Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu tür projelerin, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

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