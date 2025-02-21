Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da Bayrak Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Tören öncesinde, Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirerek, Selçuk İlkokulu ve Uluırmak Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, okul bahçesinde yapılan bayrak töreninde İstiklal Marşını öğrencilerle birlikte okudu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tekin, onlarla fotoğraf çektirdi.

Törende bir konuşma yapan Tekin, öğrencilere aileleriyle birlikte iyi tatiller dileyerek, onların eğitim süreçlerine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.