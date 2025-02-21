Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da Bayrak Törenine Katıldı

Bakan Tekin, Aksaray'da Uluırmak Lisesi'nde bayrak törenine katıldı ve öğrencilere tatil dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:38
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da Bayrak Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Tören öncesinde, Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirerek, Selçuk İlkokulu ve Uluırmak Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, okul bahçesinde yapılan bayrak töreninde İstiklal Marşını öğrencilerle birlikte okudu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tekin, onlarla fotoğraf çektirdi.

Törende bir konuşma yapan Tekin, öğrencilere aileleriyle birlikte iyi tatiller dileyerek, onların eğitim süreçlerine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!
2
Kütahya'da 495 Konut Kura ile Sahiplerini Buldu
3
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
4
CHP'den Ekrem İmamoğlu Adaylığı için 116 İmza
5
İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızların Şiir Yarışmasında Konuştu: 'Kur'an'ın Ulaşmadığı Yer Yok'
7
ABD'de Kolluk Kuvvetleri Veri Tabanı Kapatıldı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!