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Milli Eğitim Bakanı Tekin Çorum'da Eğitim Başarılarını Açıkladı

Bakan Tekin, Türkiye'deki derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'li rakamlarda olduğunu ve eğitim kalitesinin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:41
Milli Eğitim Bakanı Tekin Çorum'da Eğitim Başarılarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin Çorum'da Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye genelinde eğitim başarılarına dair önemli bilgiler paylaştı. Tekin, %80'lik oranda yeni atanan öğretmen ile derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'li rakamlarda olduğunu vurguladı.

Selin Şahin Ortaokulu'nun Açılışı

Çorum Valiliği'nde gerçekleşen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısı, Selin Şahin Ortaokulu açılışı için yapılan ziyaret kapsamında gerçekleştirildi. Tekin, burada verimli görüşmeler ve toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Eğitim Kalitesindeki Artış

Son 20 yılda Türkiye'deki eğitim kalitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Tekin, “Eğitim-öğretimin fiziki ve teknoloji altyapısına yönelik yapılan yatırımlar, taraflı tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor. Uluslararası raporlarda da övgü dolu ifadeler yer alıyor.” dedi.

toplumsal Sorumluluk ve Hayırsever Destek

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarının toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirterek, “Bu fiziki altyapının geliştirilmesi konusunda bize destek olan hayırseverlerimize, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çorum'daki Eğitim İstatistikleri

Tekin, Çorum'un eğitim-öğretim ortamının Türkiye ortalamalarının üzerinde olduğunu belirtti. Özellikle temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu ve ortaöğretimde de benzer rakamlara ulaştıklarını ifade etti.

İnternet Erişimi ve Teknoloji Kullanımı

Tüm okulların internet erişimine sahip olduğunu vurgulayan Tekin, “Derslerin neredeyse tamamı etkileşimli tahtalarda işlenmekte ve uluslararası eğitim portallarından yararlanılmaktadır.” dedi. Eğitim alanındaki bu gelişmelerin, Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

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