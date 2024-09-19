Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Din Eğitimi Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Tekin Elazığ'da Din Eğitimi Çalıştayı'na Katıldı

Elazığ'da düzenlenen "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin temel hedefinin iyi bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

İyi İnsan Yetiştirmek Öncelikli Hedef

Bakan Tekin, "İyi insan" kavramının sağlıklı çevre, beden ve ruh ile ilişkisini ele alarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özünde bu var" ifadesini kullandı.

Tarihsel Dönüşümlerin Önemi

Tekin, geçmişte bazı bireylerin inançları nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılıklara dikkat çekerek, bugün Türkiye'nin evrensel laiklik anlayışına duyduğu bağlılığı ifade etti.

Yasal Düzenlemelerin Rolü

2011 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle imam hatip okullarının karşılaştığı katsayı engelinin kaldırıldığını belirten Bakan Tekin, çocukların zorunlu eğitimden yararlandığını ve seçmeli olarak dini dersler almaya başladığını açıkladı.

Dini Eğitimde Metodolojik Değişim İhtiyacı

Tekin, dini eğitimin yöntemlerinin çağın gerekliliklerine uygun şekilde değişmesi gerektiğini vurguladı. "Dini eğitim metodolojisinin değişmesi gerektiğini görmek durumundayız" dedi.

Uzmanlaşma ve İstihdam İhtiyacı

Bakan, ilahiyat fakültelerinin uzmanlaşmasının önemine değinerek, öğretmenlerin belirli derslerde uzmanlaşması gerektiğini savundu. Ayrıca, öğretmenlerin yaş gruplarına göre farklı eğitimlerden geçmesi gerektiğini belirtti.

Çalıştayın Katılımcıları

Çalıştayda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri, Fırat Üniversitesi rektörleri ve çok sayıda akademisyen yer aldı. Tekin, yaşanan problemlerin tartışılarak çözüm üretileceği bir ortam olmasını diledi.