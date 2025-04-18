Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Siyasi Manipülasyon Uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve özellikle eğitimdeki siyasi manipülasyon girişimlerine dikkat çekti. Tekin, sosyal medyada dolaşan bazı öğretmen ve okul yöneticilerine ait olduğu iddia edilen paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya ve Eğitimde Manipülasyon

Bakan Tekin, "Toplumca taraf olmayacağımız bir paylaşımı olan bir arkadaşımız varsa biz zaten bununla ilgili gereğini yaparız. Onun, bırakın o okulda, Bakanlığın herhangi bir okulda öğretmenlik yapmasını da arzu etmeyiz," şeklinde konuştu. Çapa Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi Paneli" sonrasında yapılan bu açıklamalar, eğitim kurumlarının siyasi tartışmalara alet edilmesi konusundaki hassasiyeti gözler önüne serdi.

23 Nisan Etkinlikleri ve Eğitim Hedefleri

Etkinlikte, eğitim tarihinin önemli referans kaynaklarının yayımlanma sürecinin başladığını belirten Tekin, "23 Nisan'ın içinde bulunduğu hafta, ulusal egemenlik konusunun çocuklara aktarılması açısından çok kıymetli. Bu dönemi dolu dolu geçirmeyi istiyoruz," dedi.

Öğretmenlere Teşekkür ve Manipülasyon Eleştirisi

Bakan Tekin, kendi siyasi gündemlerini manipüle etmek isteyen kişilerin eğitim kurumlarını hedef aldığını vurgulayarak, "Öğretmen arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu oyuna gelmediler," ifadelerini kullandı. Ayrıca, öğretmenlerin sosyal medyada sahte paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tutarsızlığı Üzerine Eleştiriler

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutarsız dilini eleştirerek, "Atatürk'ün koltuğunda oturan, önemli bir siyasi partinin böyle bir duruma düşmesine üzülüyoruz," dedi. Özel'in siyasi tutarlılığı olmayışını vurgulayarak, "Karşımızda bir Özgür Özel profili yok," ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Eğitim İlişkisi

Tekin, Türk demokrasisi açısından büyük bir yanlış olduğunu belirttiği bu durumların, eğitim alanında yaratabileceği olumsuz etkileri de dile getirerek, siyasilerin bu konuda sorumluluklarını hatırlaması gerektiğini vurguladı. "Demokrasi kültürümüze sahip çıkmalıyız," diyerek tüm siyasetçilere çağrıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çapa Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.