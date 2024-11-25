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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Bakan Tekin, dijital medya kullanımı ve kadına yönelik şiddet hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:47
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital medyanın sağlıklı kullanımı için korunmaya muhtaç bireylerin korunabileceği yasal bir metin üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Tekin, Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için, korunmaya muhtaç tüm kesimlerin korunabileceği bir yasal metni, ilgili kamu otoriteleri ile paylaşmak üzere hazırlıkların içerisindeyiz," dedi.

Öğretmenler Günü Kutlaması ve Şiddet Konuşması

Minister Tekin, konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla şiddetin farklı türlerinin var olduğuna değindi. Tekin, "Dijital mecralardaki şiddetten, uluslararası mecralardaki şiddete kadar bir yılı aşkın süredir Filistin, Gazze'de devam eden soykırım meselesine varan şiddetle karşı karşıyayız. Şiddetin her türlüsünü altını kalın çizgilerle çizerek kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleceğin Ekranı ve Eğitim Projeleri

Bakan Tekin, Türkiye'de mevcut yapıların büyük olduğunu belirterek, "18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenle birlikte, 100 binin üzerinde kurum var. Bizimle bu konuda işbirliği yapan herkese kapılarımızı açmak isteriz," dedi. Bakanlık, dijital okuryazarlık projeleri yürütmektedir. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim müfredatlarını yenilediklerini belirtti.

Velivizyon Platformu ve Ailelere Destek Projeleri

Tekin, aileler için oluşturulan 7-8 dakikalık dizilerin yer aldığı Velivizyon platformunu duyurdu. "2024-2025 eğitim öğretim yılı, ailelerin eğitim süreçlerine daha proaktif biçimde dahil olacağı bir yapı içerisinde olacaktır," dedi. Tekin, okul döneminin ilk haftasını 'Okula Başlama Bayramı' olarak kutlama amacı taşıdıklarını da ekledi.

RTÜK Başkanından Çağrı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medya okuryazarlığına dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetten arındırılmış bir ekran talep etti. Şahin, dijital medya okuryazarlığının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Geleceğin Ekranı Zirvesi, Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Toplantıda önemli isimler konuşma yaptı ve çeşitli stratejiler üzerinde duruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi işbirliğiyle, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Geleceğin Ekranı Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi işbirliğiyle, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Geleceğin Ekranı Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

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