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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okullar artık beceri geliştirme merkezi olmalı'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda eğitimin bilgi aktarımından ziyade beceri gelişimine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:33
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Okullar artık beceri geliştirme merkezi olmalı'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitimde Yeni Dönem Vurgusunu Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çocukların bilgiye kolay erişimlerinin eğitim anlayışını değiştirdiğini belirtti. Tekin, 'Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok,' diyerek eğitim süreçlerinin beceri geliştirmeye yönelik olmasını istedi.

Yarışma, Yeni Eğitim Felsefesinin Bir Ürünü

Bakan Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, uluslararası yarışmanın bu felsefenin bir parçası olduğunu dile getirdi. 'Bu yarışma, Bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük heyecan ve özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin gündelik yaşamda kullanabilecekleri becerilerini geliştiriyoruz,' şeklinde konuştu.

Geleceği Yeniden Şekillendirmek

Tekin, konuşmasında eğitim sisteminin bilgi aktarımından ziyade uygulamaya ve beceriye dönüşmesine odaklanması gerektiğini vurguladı. 'Okullarımız, bilgi sunmaktan çok, hayat becerileri geliştiren bir alana dönüştü. 2024-2025 eğitim yılında başlatacağımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana felsefesi de bu,' dedi.

Son Notlar ve Ziyaretler

Törenin ardından Bakan Tekin, ödül kazanan öğrencileri tebrik ederken onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Ayrıca, il başkanlığına partililerle buluşmaya giden Tekin, Kocasinan Cevdet Sunay İlkokulu Müdürü Metin Karakuş’u hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Kayseri'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Kayseri'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Kayseri'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Kayseri'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

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