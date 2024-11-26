Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Dönem

Erzurum'da Maarif Kongresi'nde önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen Maarif Kongresi'nde konuştu. Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi değil, insanı merkeze alan bir yaklaşımla dizayn edildiğini vurguladı. Eğitim sisteminin temelini oluşturan bu modelin, madde ile manayı, akıl ile duyguyu, birey ile toplumu dengede tutmayı hedeflediğini belirtti.

2024-2025 Eğitim Hedefleri

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen kongrede Tekin, eğitim sistemini geliştirerek ideal bir toplum yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu amaçla 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için üç ana temayı önceliklendirdiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Türkçe üzerine yoğunlaşan projeler geliştirdiklerini kaydeden Bakan Tekin, bu yıl ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına, mesleki ve teknik eğitim politikasına ve okul-aile işbirliğine odaklandıklarını belirtti.

Mesleki Eğitimde Reform

Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim politikalarının yeniden yapılandırıldığını ve bu alanda yaşanan sorunların çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi. 28 Şubat sürecinde sıkıntıya uğrayan mesleki eğitim sürecinin, yeniden milli kalkınmanın temeli haline getirileceğini söyledi. 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışıyla hazırlanan yeni politikalar, eğitimde kaliteyi artırmayı ve mezunların küresel iş gücü piyasasında rekabet edebilir bireyler olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Okul-Aile İşbirliği ve Öğretmenlerin Rolü

Öğretmenlerin toplumsal rolleri konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Tekin, öğretmenlerin yalnızca eğitim vermeleri gerektiğini savundu. Aileler ile işbirliği sürecinin önemine dikkat çekerek, ailelerin eğitim sürecinde daha fazla yer almalarını sağlamak için ebeveyn okulu modülü eklediklerini belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitim Reformları

Öğretmenlerin mesleki niteliklerini artırmak ve hak ettikleri itibarın kazandırılması amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden ele alındığını hatırlatan Tekin, bu kanunun öğretmenlerin mesleki haklarını güvence altına aldığını ifade etti. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisini kurarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gelecek Vizyonu

Tekin, konuşmasının sonunda, öğretmen istihdamı ve eğitim kalitesinin artırılması alanında atılan adımların ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Eğitim alanındaki bu reform sürecinin başarıya ulaşmasında toplumun desteğinin yanı sıra, öğretmenlerin rolünün de büyük önem taşıdığını söyledi.

Kongrede, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erzurum'da düzenlenen 'Maarif Kongresi' programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erzurum'da düzenlenen 'Maarif Kongresi' programına katıldı.