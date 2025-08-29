Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı — Eğitim ve Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını anadı ve bu büyük zaferin taşıdığı eğitsel ve toplumsal anlamı vurguladı.

Anma ve Zaferin Önemi

"Milletimizin istiklal ve istikbal davasında dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadeleriyle başlayan Tekin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zaferin geleceğin temellerini atan bir irade olduğunu belirtti.

Tekin, "Bu zaferle Türk milleti, kendi kaderine yön verecek kudrette olduğunu, bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizler, birlik ve beraberliğimize kasteden nice saldırıya karşı koymuş, sayısız badireyi aşmış bir milletin mensuplarıyız. Dün Dumlupınar'da, bugün eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal dayanışmada kazandığımız her başarı, aynı ruhun yansımasıdır." sözleriyle birlik ve başarı vurgusunu sürdürdü.

Eğitim ve Gelecek Nesiller

Tekin, milletin ortak geçmişine ve yarın idealine işaret ederek, zaferin ardında yüksek bir eğitim, bilinç ve değerler anlayışının bulunduğunu hatırlattı. "Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra ilk yaptığı şeylerden biri, Maarif Kongresi’ni toplamak olmuştur çünkü biliyordu ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler ancak eğitimle, kültürle, bilimle ve sanatla taçlandırıldığında kalıcı olur."

Mesajında, "gelecek kuşakları tarih bilinciyle, milli ve manevi değerlerle, ahlaki sağlamlıkla ve çağın gereklerine uygun niteliklerle yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullanan Tekin, eğitimde demokratikleşme ve fırsat eşitliği hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Vefa

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, tarihi ve zihinsel sürekliliği gözeten, 30 Ağustos ruhunu yaşatan bir eğitim anlayışı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını şekillendirecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli... erdemli, dirençli, adalet duygusu gelişmiş, kendine ve milletine güvenen şahsiyetler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Maarif sisteminin temel ideali olan "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" birey idealinin gerçekleştirilmesinin, milletin geçmişine olan vefanın bir gereği olduğunu vurguladı.

Uluslararası Duyarlılık ve Dayanışma

Tekin, dünyanın büyük krizlerle sarsıldığı bir dönemde olduğumuzu hatırlatarak, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırım'ı örnek gösterdi ve mazlumların yanında olmanın tarihî ve ahlaki bir görev olduğunu belirtti.

Mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyor, bağımsızlığımıza, birliğimize ve eğitim yoluyla güçlenecek yarınlarımıza olan inancımı kararlılıkla yineliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice zaferler, nice başarılar daima milletimizin olsun."