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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın İlk Oturumu Tamamlandı

MEB-AGS'nin ilk oturumu başarıyla gerçekleştirildi, ikinci oturum ÖABT saat 14.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 12:53
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın İlk Oturumu Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın İlk Oturumu Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki ilk oturum sona erdi.

Sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 103 sınav merkezinde, 1035 bina ve 18 bin 90 salonda gerçekleştirildi. Toplamda 411 bin 805 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Akademi Giriş Sınavı’nda (AGS), adayların sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) gibi konularda 80 çoktan seçmeli soru soruldu. Adaylara 110 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, emniyet görevlileri dahil olmak üzere toplam 53 bin 977 kişi görev aldı ve sınav, saat 12.05'te sona erdi.

İkinci Oturum ÖABT Saat 14.45'te Başlayacak

MEB-AGS'nin ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda, adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek.

ÖABT'de, adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak. İlköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verilecektir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sona erdi.

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