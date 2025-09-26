Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 26 Eylül Dil Bayramı Mesajı

NSosyal paylaşımında Türkçe ve tarih vurgusu

Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, 26 Eylül 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde toplanan '1. Türk Dili Kurultayı'nın toplandığı ve bu tarihi başlangıcın 'Dil Bayramı' olarak kutlanmasının kabul edildiği anımsatıldı.

Milli kimliğin bayramı olan bu günün düşünerek, okuyarak, konuşarak ve yazarak Türkçe'yi yarınlara taşıyanlara şükranların sunulduğu ifade edilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) kapsamında Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerindeki dört dil becerisini temele alan köklü değişiklikten 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'ne, 'Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı'ndan 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'na önemli adımlarla milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini geçmişten geleceğe 'dil bilinci' ile aktarıyor, Türkçemize hizmeti görev biliyoruz.

Paylaşım, Türkçenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları ve uygulamalarına dikkat çekti.