Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce eğitimini ezberci sistemden çıkarıp konuşma ve iletişim odaklı pratik bir modele geçiriyor; ölçme-değerlendirme de yenileniyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:57
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Eğitiminde Köklü Değişikliğe Gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun yıllardır tartışma konusu olan yabancı dil eğitiminde kapsamlı bir reformun işaretini verdi. Bakan Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, İngilizce dersleri ezbere dayalı kurallardan uzaklaşarak öğrencilerin dili yaşayıp kullanacağı bir yaklaşıma dönüşecek.

Yeni modelde ezbere dayalı gramer kuralları ve test odaklı sınavlar geri planda kalacak; yerine öğrencilerin dili korkmadan kullanmasını sağlayacak pratik ve iletişim odaklı yöntemler getirilecek.

Bakan Yusuf Tekin: "İngilizlerin Bile Bilmediği Gramer Sorduk"

Bakan Yusuf Tekin, Ankara'da İngilizce öğretmenleriyle buluşmasında mevcut sisteme dair özeleştiride bulundu. Tekin, yıllardır öğrencilere anadili İngilizce olanların dahi günlük hayatta kullanmadığı karmaşık dilbilgisi kurallarının öğretildiğini ve bunun testlerle ölçüldüğünü vurguladı. Tekin, "Problem ne öğretmenimizde ne de materyalimizde. Asıl sorun, çocuklarımıza neyi nasıl öğreteceğimiz konusunda yaşadığımız kafa karışıklığıydı. Dil öğrettiğimizi zannederken, aslında çocuklarımızı dilden soğutan bir yapı kurmuşuz. Bu mantık artık tamamen değişiyor," dedi.

Konuşma Odaklı, Korkusuz Bir Nesil

Yeni yaklaşımın merkezinde öğrencilerin dili bir "ders" olarak görmekten çıkarıp bir iletişim aracı olarak benimsemesi bulunuyor. Model, konuşma, dinleme, okuma ve anlama gibi dört temel beceri üzerine inşa edilecek; amaç öğrencilerin karmaşık kurallarda boğulmak yerine kendilerini basit ama etkili biçimde ifade edebilecekleri bir kelime dağarcığı ve özgüven kazanmalarıdır.

Bakan Tekin, "Çocuklarımız gündelik hayattan kopuk, testlerde karşılarına çıkan soyut sorular yüzünden İngilizce'den korkar hale geldi. Asıl hatanın ölçme ve değerlendirme sistemimizde olduğunu gördük ve şimdi bu yanlışı düzeltiyoruz," sözleriyle yeni sistemin hedefini özetledi.

Önce Ana Dil, Sonra Yabancı Dil

Tekin, reformun bir parçası olarak ana dil becerilerinin güçlendirilmesinin önemine de dikkat çekti. Öğrencilerin kendi ana dillerinde dahi yaklaşık 300-500 kelime ile sınırlı bir kelime hazinesiyle konuştuğunu, buna karşın yabancı dilde onlardan binlerce kelime ezberlemelerinin beklendiğini vurguladı.

Tekin ayrıca, "2023'te attığımız ilk adımlardan biri, Türkçe ve edebiyat derslerinde başarı notunu 70'e yükseltmek ve ölçme sistemini dört temel beceriye dayandırmak oldu. Ana dilinde kendini güçlü ifade edemeyen bir öğrencinin, yabancı bir dilde özgüvenli olmasını beklemek doğru değildi. Şimdi Maarif Modeli ile bu bütünlüğü sağlıyoruz," diyerek dil eğitimine bütüncül bir bakış açısı getirildiğini belirtti.

