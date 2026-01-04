Milli Elektrikli Hızlı Tren 2026'da Raylara İniyor — 15 Set ve 577 Yolcu

Bakan Uraloğlu: Milli Elektrikli Hızlı Tren 2026'da raylara indirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren projesine ilişkin yaptığı açıklamada, projenin üretim ve test takvimini paylaştı. Bakan Uraloğlu, trenin 2026 yılında raylara indirileceğini ve test sürecinin bu tarihte başlayacağını bildirdi.

Proje takvimi ve üretim hedefi

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında, biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planladıklarını vurguladı. Uraloğlu, 'Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız' ifadelerini kullandı.

Teknik özellikler

Uraloğlu, trenin azami hızının saatte 225 kilometre olacağını ve setlerin 577 yolcu kapasitesine sahip olacağını belirtti. Setler, alüminyum gövdeli ve 8 araçtan oluşacak şekilde tasarlandı.

Setlerde ayrıca şu sistemler yer alacak: tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri.

Erişilebilirlik, konfor ve hedeflenen kapasite

Projede engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeyle platformdan araca ve araçtan platforma inişi sağlayan asansörler bulunacağı belirtildi. Bakan Uraloğlu, trenlerin yüksek konfor ve inovasyon hedefleriyle mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara göre tasarlandığını aktardı.

Uraloğlu, ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: 'Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 set hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.'

MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN