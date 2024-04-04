Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında öne çıkanlar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından Beştepe'de önemli kararlar aldı. Toplantıda, bölgede terör örgütlerine ve destekçilerine karşı kararlı bir duruş sergilenmesi ve güçlü bir mücadele yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında detaylı bilgi sunuldu ve bu operasyonların azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

2. Irak ile oluşturulan stratejik iş birliğinin güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında ortak ve uzun vadeli çabaların önemi vurgulandı.

3. Bölgemizde terör örgütlerine ve destekçilerine herhangi bir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği ve terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

4. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırıları yakından takip edilmekte olup, bu saldırıların engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

5. Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı uluslararası toplumun daha etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

6. 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuldu ve güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar ve yapılan değerlendirmelerin kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, ülkenin iç ve dış güvenliği için gerekli adımların atılması yönünde kararlılık vurgulanmış oldu.