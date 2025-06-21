Milli Havacılık Destek Ünitesi İhracata Hazırlanıyor

Yer Destek Güç Ünitesi ile İnovasyon

Jandarma Asayiş Vakfı iştiraklerinden JAVDES Havacılık öncülüğünde, hava araçlarının uçuş öncesi testlerinde enerji sağlamak üzere kullanılan Yer Destek Güç Ünitesi, milli üretim ile yeni bir döneme adım atıyor. İlk ihracatına hazırlanan bu ünite, Türkiye'nin havacılık sektöründeki inovasyonunu ve yerli üretim hamlesini yansıtıyor.

DMA Savunma'nın Başarılı Adımları

DMA Savunma Genel Müdürü Mustafa Avcı, 2015’te kurulan şirketin zırhlı araçların arıza tespit yazılımlarını sağladığını ve ardından havacılık sektörüne yöneldiğini açıkladı. Havacılık alanında 2018’den beri niş ürünler ürettiklerini vurgulayan Avcı, Yer Destek Güç Ünitesi ile dünya çapında birkaç üretici arasında yer aldıklarını belirtti.

Uçuş Sırasında Enerji İhtiyacı

Hava araçları, aprona yanaştıklarında ya da çıkış yapmadan önce bir kablo aracılığıyla güç alıyor. Bu işlem genellikle dizel jeneratörlerle sağlanıyordu. Ancak, Avcı'nın belirttiği gibi, yeni sistem sayesinde pilot ve bakım ekibi enerji ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayabiliyor.

TUSAŞ ile İşbirliği ve Test Süreçleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile işbirliği içerisinde ATAK helikopterlerinde testlere başladıklarını kaydeden Avcı, TUSAŞ’ın ihracat konusunda kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti.

İhracat Hedefleri ve Uluslararası İlgiler

Son olarak, Avcı, İspanya'daki fuarda jandarma ve emniyet güçleriyle yapılan anlaşmayla ihracata başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca, Azerbaycan ile de ciddi görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Hedef Küresel Marka Olmak

Yerli üretimin dünyada yalnızca sayılı firmalar tarafından asli işletildiğini ifade eden Avcı, ürünün uluslararası çapta bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Destek Taahhüdü

JAVDES Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sara, savunma sanayisindeki girişimcilerle yurt dışına bağımlılığın azaltılması için destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Yer destek cihazları ve zırhlı araçlarda batarya sistemleri gibi alanlarda yerli üreticilere verdikleri destekle bu hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

Hava araçlarına uçuş öncesi testlerinde yerde güç veren yer destek ünitesi, önce millileştirildi, şimdi ilk ihracatına hazırlanıyor.

Hava araçlarına uçuş öncesi testlerinde yerde güç veren yer destek ünitesi, önce millileştirildi, şimdi ilk ihracatına hazırlanıyor.