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Milli Helikopter Platformları Açık Deniz Karakol Gemilerinde Kullanılacak

Türk savunma sanayisinde önemli bir adım: Açık Deniz Karakol Gemisi projelerinde milli helikopter platformları ile operasyonel kabiliyet artırılacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 15:42
Milli Helikopter Platformları Açık Deniz Karakol Gemilerinde Kullanılacak

Milli Helikopter platformları Açık Deniz Karakol Gemilerine Emanet

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 gemide, milli helikopter platformları kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde gerçekleştirilen bu projeyle, deniz platformlarındaki millileştirme çalışmalarının faydaları genişletiliyor.

Helikopter Platform Sertifikasyon Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (HeliPLAT AŞ), gemileri inşa etmekle görevlendirilen Dearsan Tersanesi ile helikopter platform sertifikasyon mühendislik, test ve eğitim hizmetlerine dair bir sözleşme imzaladı.

Proje çerçevesinde HeliPLAT, helikopter platformlarına yönelik mühendislik çözümleri sunacak, uluslararası havacılık standartlarına uygun test ve sertifikasyon süreçlerini yürütecek ve görevi ekipleri ile teknik personele operasyonel eğitimler verecek.

Operasyonel Güce ve İhracata Katkı

HeliPLAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin Türk savunma sanayisinin millileştirme vizyonunun önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Akpınar, Dearsan Tersanesi ile yaptıkları sözleşme ile helikopter platformlarının tasarım, test ve sertifikasyon süreçlerinde milli yeteneklerini ortaya koyacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Proje kapsamında, uluslararası havacılık standartlarına uygun, yüksek güvenlik ve operasyonel kabiliyet sunan helikopter platformları geliştirerek Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat gücünü en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz." Bu işbirliğinin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı azaltma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Akpınar, milli çözümlerle geliştirilen bu helikopter platformlarının, sadece Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini artırmayacağını, aynı zamanda Türkiye’nin savunma teknolojileri ihracatına da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Helikopter iniş platformları; askeri, sivil, ticari alanlar, liman acil iniş alanları, bina üstü platformlar, helikopter ambulansı ve helikopter taksi platformları gibi çeşitli kullanım imkanları sunuyor.

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 geminin helikopter platformları...

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 geminin helikopter platformları, milli yetenekler kullanılarak inşa edilecek. Platformlar ve sunulacak hizmetler, gemilerin hem ulusal hem de uluslararası sularda etkin şekilde görev yapmasını sağlayacak, acil durum müdahalelerinden arama-kurtarma operasyonlarına kadar çok çeşitli görevlerde kritik rol oynayacak. Helikopter Platform Sertifikasyon Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (HeliPLAT AŞ), gemileri inşa etmekle görevlendirilen Dearsan Tersanesi ile helikopter platform sertifikasyon mühendislik, test ve eğitim hizmetlerine yönelik sözleşme imzaladı.

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 geminin helikopter platformları...

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 4 geminin helikopter platformları, milli yetenekler kullanılarak inşa edilecek. Platformlar ve sunulacak hizmetler, gemilerin hem ulusal hem de uluslararası sularda etkin şekilde görev yapmasını sağlayacak, acil durum müdahalelerinden arama-kurtarma operasyonlarına kadar çok çeşitli görevlerde kritik rol oynayacak. Helikopter Platform Sertifikasyon Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (HeliPLAT AŞ), gemileri inşa etmekle görevlendirilen Dearsan Tersanesi ile helikopter platform sertifikasyon mühendislik, test ve eğitim hizmetlerine yönelik sözleşme imzaladı.

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