Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen “Köstebek” operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik yapılan operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KÖSTEBEK” Operasyonu hakkında bilgi paylaştı. Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini hedef alan casusluk faaliyetlerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüttü. MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapan şube, İsrail İstihbarat Servisi'nin yabancı uyruklu kişiler aracılığıyla ülkemizde keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi eylemler planladığını belirledi. Bu kapsamda, İstanbul merkezli 8 ilde 57 farklı adrese düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonları sonucunda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

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