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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen “Köstebek” operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik yapılan operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.