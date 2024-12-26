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Milli Kütüphaneye 66 İlden Kolay Erişim İmkanı Sunuldu

Türkiye genelinde 66 il ve ilçe halk kütüphaneleri üzerinden Milli Kütüphane’ye erişim sağlanacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:26
Milli Kütüphaneye 66 İlden Kolay Erişim İmkanı Sunuldu

Milli Kütüphaneye 66 İlden Kolay Erişim İmkanı Sunuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphanenin sunduğu avantajlarla Türkiye’nin her köşesine bilgi ulaştırdıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yazılı, görsel ve işitsel materyallerle zenginleşen bu eşsiz koleksiyon, Türkiye'nin her köşesine bilgi taşıyor. 25 milyon poz dijitalleştirme yapıldı." ifadesini kullandı. Milli Dijital Kütüphane Projesi kapsamında, kullanıcılar artık yerel halk kütüphaneleri ve e-Devlet üzerinden Milli Kütüphaneye ulaşabilir hale geldi.

Milli Dijital Kütüphane Projesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu proje, bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmayı hedeflemekte. Dijitalleştirme çalışmaları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki halk kütüphanelerinden Milli Kütüphaneye erişim kolaylaştırılmakta.

2015 yılından bu yana yapılan dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, 25 milyon poz çekim işlemi tamamlandı. Ayrıca, halk kütüphanelerinde kurulan Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonları sayesinde, kullanıcılar milyonlarca dijitalleştirilmiş kaynağa erişim sağlayabiliyor.

Kullanıcılar, üye oldukları takdirde Ankara'daki Milli Kütüphane ve ülke genelindeki 66 halk kütüphanesinde araştırmalarını gerçekleştirebilecek. Öne çıkan kütüphaneler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yer alıyor.

Hızlandırılan dijitalleştirme çalışmaları ile birlikte, Milli Kütüphane’nin dijital arşivi sürekli büyümekte ve erişim imkanları genişlemektedir. Araştırmacılar ve kullanıcılar, bu sürekli gelişen dijital kaynak havuzundan faydalanma fırsatına sahip olmaktadır.

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