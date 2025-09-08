Milli Maçla Mevlana Müzesi'ne Akın: Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Maç etkisi ve ziyaretçi verileri

Konya'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek için kente gelenlerin ziyaretleri, şehrin simge mekanlarından biri olan Mevlana Müzesi'ne ilgiyi artırdı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında bulunan Mevlana Müzesi, yurt içi ve dışından gelen çok sayıda misafiri ağırlıyor. Dün oynanan Türkiye-İspanya karşılaşması da müzenin ziyaretçi yoğunluğunu etkiledi.

Maç öncesi taraftarlar ve ziyaretçiler, stadına gitmeden önce şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezdi; ilk duraklardan biri Mevlana Müzesi oldu. Birçok ziyaretçi, gezinmesini tamamlayıp MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geçti.

Müze yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Mevlana Müzesi'nin günlük ortalama ziyaretçi sayısı 8 bin civarındayken, milli maç nedeniyle dün gelen ziyaretçi sayısı 15 bin 580'e ulaştı.

Ziyaretçiler yalnızca Mevlana Müzesi ile sınırlı kalmayıp kentin diğer tarihi ve turistik mekanlarını da gezme imkânı buldu.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçi ağırlamıştı.