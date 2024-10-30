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Milli Savunma Bakanı Güler'den Katar Türk Hava Unsur Komutanlığı'na Ziyaret

Bakan Güler, Katar'da Mehmetçikle bir araya geldi. Hava Kuvvetleri'nin uluslararası iş birliği vurgusu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:53
Milli Savunma Bakanı Güler'den Katar Türk Hava Unsur Komutanlığı'na Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığında Mehmetçikle Buluştu

Katar'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek Türk askerleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden ilham alarak Hava Kuvvetleri'nin dost ülkelere olan katkısını vurguladı. Güler, "Hava Kuvvetlerimiz, bu anlayışı dost ülkelerin semalarına taşımak konusunda arzu içerisindedir" şeklinde ifadelerde bulundu.

Kritik Güvenlik ortamı ve iş birliği

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, güvenlik alanında önemli bir dönüşüm yaşattığını belirten Güler, "Ülkemizin güvenliği ve haklarımız için terörle mücadeleden mavi vatan koruma görevine kadar birçok alanda inisiyatif alıyoruz" dedi.

Ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin güçlendiğini de sözlerine ekleyen Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın 2017'den bu yana başarıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Önemli Projeleri

Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki başarılarına dikkat çeken Güler, "Hava Kuvvetlerimiz, dost ve müttefik ülke pilotlarını eğitim aldıracak düzeye sahip" dedi. Hava sanayiinde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, insansız hava araçları, HÜRKUŞ ve KAAN gibi projelerin dikkat çektiğini vurguladı.

Havacılarımıza Düşen Sorumluluklar

Güler, Türk Hava Kuvvetlerinin Katar’daki varlığıyla Katar Hava Kuvvetleri’nin yeteneklerini desteklemeyi ve bölgesel güvenlik projelerinde iş birliği yapmayı hedeflediklerini belirtti. "Ziyaretimiz, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlenmesi açısından önem arz ediyor" diyerek, askerlere başarılar diledi.

Bakan Güler, "Şunu unutmayın, sizlerin buradaki varlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin dünya üzerindeki itibarı açısından hayati öneme sahiptir" diyerek, askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin, Orta Doğu ve Körfez'deki en büyük ortaklarından biri olan Katar ile askeri ve savunma sanayi iş birliğinin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

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