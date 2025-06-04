DOLAR
39,15 0,01%
EURO
44,82 -0,76%
ALTIN
4.247,73 -0,67%
BITCOIN
4.108.028,36 0,75%

Milli Savunma Bakanı Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu İmza Töreni'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:21
Milli Savunma Bakanı Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu İmza Töreni'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de İmza Törenine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"'nde Türkiye'yi temsil etti.

Bakan Güler, Mektubu İmzaladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Güler'in Brüksel'deki toplantıda mevkidaşları ile bir araya geldiği ve törende mektubu imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, imza törenine dair fotoğraflar da yer aldı, bu durum Türkiye’nin uluslararası savunma iş birliklerindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"nde Türkiye adına mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"nde Türkiye adına mektubu imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Ediliyor
2
Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Müteahhit Burhan Yalçın Hayatını Kaybetti
3
Moldova'nın AB Üyeliği İçin 2025 Hedefi: Tüm Fasıllar Açılacak
4
ASELSAN, Lise Öğrencilerini Çevre Bilinci İçin Ödüllendirdi
5
Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutlandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
7
Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor