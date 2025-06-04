Milli Savunma Bakanı Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu İmza Töreni'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de İmza Törenine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"'nde Türkiye'yi temsil etti.

Bakan Güler, Mektubu İmzaladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Güler'in Brüksel'deki toplantıda mevkidaşları ile bir araya geldiği ve törende mektubu imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, imza törenine dair fotoğraflar da yer aldı, bu durum Türkiye’nin uluslararası savunma iş birliklerindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"nde Türkiye adına mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"nde Türkiye adına mektubu imzaladı.