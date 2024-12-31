Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır'da Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı

Milli Savunma Bakanı Güler, Iğdır'daki Hudut Birliğini Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek terörle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Terörle mücadele kapsamında sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.
Yılbaşı Kutlamaları ve Hedefler
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Mehmetçiklerle bir araya gelen Güler, burada yemek yiyip yeni yıllarını kutladı. 2024'ün yoğun geçeceğini belirten Bakan, “Aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.
Kritik Güvenlik Ortamı
Bakan Güler, böylesine kritik bir ortamda Türkiye'nin daima güçlü ve uyanık olması gerektiğini ifade etti. "Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale gelmiştir" Güler, 2016'dan bu yana gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonların yüksek başarısının hudutların güvenliğini sağladığını kaydederek, "Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine yardımcı olduğumuzu vurguluyorum" dedi. Terörle mücadelenin yanı sıra, hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlandığını belirten Bakan, "Hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri birçok ülkeye örnek teşkil etmektedir" Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı rolüne dikkat çekerek, "Kahraman Mehmetçik, uluslararası güvenlik ve barış için kritik görevler icra etmektedir" Bakan Güler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni hedefler için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum"
Terörle Mücadelede Kararlılık ve Sınır Güvenliği
Türkiye'nin Uluslararası Rolleri
Yeni Hedefler ve Kutlama Mesajı
Güler, 2016'dan bu yana gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonların yüksek başarısının hudutların güvenliğini sağladığını kaydederek, "Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine yardımcı olduğumuzu vurguluyorum" dedi. Terörle mücadelenin yanı sıra, hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlandığını belirten Bakan, "Hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri birçok ülkeye örnek teşkil etmektedir" Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı rolüne dikkat çekerek, "Kahraman Mehmetçik, uluslararası güvenlik ve barış için kritik görevler icra etmektedir" Bakan Güler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni hedefler için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum"
Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı rolüne dikkat çekerek, "Kahraman Mehmetçik, uluslararası güvenlik ve barış için kritik görevler icra etmektedir" Bakan Güler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni hedefler için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum"
Bakan Güler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni hedefler için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum"