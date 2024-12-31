Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır'da Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı

Milli Savunma Bakanı Güler, Iğdır'daki Hudut Birliğini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır'daki 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek terörle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Terörle mücadele kapsamında sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Mehmetçiklerle bir araya gelen Güler, burada yemek yiyip yeni yıllarını kutladı. 2024'ün yoğun geçeceğini belirten Bakan, “Aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

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