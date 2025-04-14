Milli Savunma Bakanı Güler: 'Meşru Hedefimiz Olmaya Devam Edecekler'

Milli Savunma Bakanı Güler'den Çarpıcı Açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, video konferans toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Güler, "Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir." dedi.

Toplantıya Üst Düzey Katılım

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Tehditler ve Hazırlıklı Olma Zorunluluğu

Güler, sözlerinde, "Bölgede ve dünyada çok boyutlu tehditlerin, çatışmaların ve belirsizliklerin yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu durum, bizi daha dikkatli, hazırlıklı ve dirayetli olmaya zorunlu kılıyor." dedi.

TSK'nın Rolü ve Stratejileri

Bakan, Türkiye'nin güvenliğinin yalnızca sınır korumakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak hem sahada hem de masada ülkenin elini güçlendirdiklerini belirtti.

Suriye'deki Durum ve İstikrar Çabaları

Güler, Suriye'deki istikrarın kritik önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin terörle mücadele ve bölgesel iş birlikleri konusundaki kararlılığını yineledi. "Türkiye'nin bu pozitif yaklaşımı, hiçbir aktör tarafından istismar edilmemelidir." dedi.

Barıştan Yanayız, Ama…

Bakan Güler, "Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır." şeklinde uyarılarda bulundu.

TSK'nın Küresel Rolü

Libya, Somali, Karadeniz ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerdeki görevlerin, Türkiye'nin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olarak rolünü pekiştirdiğini ifade eden Güler, TSK'nın disiplinle görevlerine devam edeceğini belirtti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.