Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda Güler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu görüşmenin önemine vurgu yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.