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Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 12:37
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da önemli bir ziyarette bulundu. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Güler'in yanındaki heyette önemli isimler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler'e ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Musa Heybet eşlik etti.

Ayrıca, ziyarete 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da katıldı.

Ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakan Güler'e yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi sundu. Bu ziyaret, Türkiye'nin teknolojik yatırımları ve savunma sanayisindeki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 7), İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 7), İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Güler'e ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 6), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 6), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağ 4), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), Bakan Yardımcıları Şuay Alpay (sağ 3) ve Musa Heybet (sol 2), 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (solda) ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 7) eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 7), İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 7), İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Güler'e ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 6), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 6), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağ 4), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), Bakan Yardımcıları Şuay Alpay (sağ 3) ve Musa Heybet (sol 2), 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (solda) ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 7) eşlik etti.

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