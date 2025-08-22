DOLAR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Telefonla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, John Healey ile ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularını telefonla görüştü.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:13
Görüşmede savunma ve güvenlik gündemi ele alındı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin iki bakan arasında gerçekleştiği belirtildi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra savunma sanayi alanında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Yetkililer, görüşmenin taraflar arasında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine katkı sağladığını ve mevcut iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin ele alındığını kaydetti.

