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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı için Brüksel'de müttefikleriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve diğer müttefik ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:01
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı için Brüksel'de müttefikleriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Güler, toplantının ikinci gün oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve çeşitli müttefik ülke savunma bakanlarıyla bir araya geldi.

Güler'in Brüksel ziyareti, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin savunma stratejileri ve NATO içindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin NATO'daki önemi ve bölgesel güvenlik konuları, Güler'in görüşmelerinde ana gündem maddeleri olarak öne çıktı.

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