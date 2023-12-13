Milli Savunma Bakanlığı'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklamada, Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda P. Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen terörist saldırı sonucunda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit düştüğü belirtildi. Açıklama devamında, "Bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. 

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sırasında gerçekleşen terörist saldırısı sonucunda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Şehidin ailesine acı haberi yetkililer iletilirken, Battalgazi Mahallesi'nde oturan ailenin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 

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Şehit Eril Alperen Emir'in bekar olduğu öğrenildi. Cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yapılacak törenle Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

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