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Milli Savunma Bakanlığı: PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyindeki sivilleri kullanarak ormanları ateşe veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerin Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak Türk birliklerine havan atışı yaptığını ve yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 22:01
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyindeki sivilleri kullanarak ormanları ateşe veriyor

PKK'Lİ TERÖRİSTLER, IRKÇA'NIN KUZEYİNDE SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde sivilleri kalkan olarak kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) havan atışları gerçekleştirdiğini açıkladı. Teröristlerin yerlerinin tespit edilememesi için ise ormanları ateşe vermeye başladıkları belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK'nın, kaçacak delik bulamayan teröristlerinin yerlerinin belirlenmemesi için Dergele köyü civarındaki ormanlık alanları kasten ateşe verdiği vurgulandı. Bu taktikle teröristlerin gizlenme ve hareket etme kabiliyetlerini korumaya çalıştıkları ifade edildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN HASSASİYETİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyonlarında sivillerin ve yerleşim yerlerinin güvenliğine büyük önem veriyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, PKK'nın sivil kalkan stratejisini kullanarak hem köylüleri tehlikeye attığını hem de uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti. Türk askerinin operasyonlarında sivil halka zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterildiği vurgulandı.

TERÖRİSTLERİN PROVOKASYON ÇABALARI

PKK'lı teröristlerin, ateşe verdikleri ormanlık alanlarda oluşan zararları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleriyle ilişkilendirerek yerel halkı yanıltma çabalarına da değinildi. Terör örgütünün aynı zamanda köylerdeki sivilleri hedef alarak can güvenliğini ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini ve sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyetini devam ettirdiğini belirtti. PKK'nın tüm provokasyonlarına rağmen, Türk askerinin halkın güvenliğini sağlama misyonundan asla taviz verilmeyeceği vurgulandı.

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