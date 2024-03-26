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Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama

Son dönemde gündemi meşgul eden İsrail ile işbirliği iddiaları üzerine, Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’ndan açıklamalar peş peşe geldi. Her iki bakanlık da, İsrail ile herhangi bir işbirliği veya çalışma yapıldığına dair iddiaları net bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:31
Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ticaret Bakanlığı, İsrail ile işbirliği iddialarını yalanlayarak açıklamalarda bulundu.

MSB, İsrail ile hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kınadı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e destek verdiği ve zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağı belirtildi. Ayrıca, askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği gibi faaliyetlerin bulunmadığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı ise, haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu belirterek, gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ocak ayında gerçekleşen ihracatla ilgili yapılan manipülatif yorumlara karşı açıklama yapıldı. Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan ifadelerin manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin haberlerinin manipülasyon amaçlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

Bu açıklamalarla birlikte, Türkiye'nin İsrail ile askeri veya ticari anlamda işbirliği içinde olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde belirtilmiş oldu.

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