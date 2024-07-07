Millilerden EURO 2024 sonrası veda mesajları!

Euro 2024 çeyrek finalinde mücadele eden milli takımımız, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Ancak oyuncular, maç sonrası sosyal medya hesaplarından taraftarlara teşekkür ederek ve duygusal mesajlar paylaşarak desteğe olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Tecrübeli santrfor Cenk Tosun, turnuvada yaşadıkları duyguları anlatarak; "Dünyaya Türk futbolunun bu seviyede de var olduğunu tekrar hatırlattık. Her ne kadar şu anda üzgün olsak da ülke olarak böyle bir turnuva geçirdiğimiz için de mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, tüm ekibe, Almanya'da ve televizyonlarının başında bizi bir an olsun yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Kanat oyuncusu Yunus Akgün ise EURO 2024'ün ardından gelecek hedeflerine odaklandıklarını belirterek,"Bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler.Dünya Kupası'na daha güçlü döneceğiz, buna inanıyorum. Sizlerin sevgi ve desteği her zaman yolumuzu aydınlattı. Yenilgiyi kabul etmek zor olsa da bu süreçten çok şey öğrendim ve daha da güçlü olarak geri döneceğiz katacak." diye ekledi.