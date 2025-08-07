Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi

0-6 yaş aralığındaki çocukların okul ve sağlık giderleri için PTT üzerinden karşılıksız ödemeler sağlanmaya başlandı. Özellikle dar gelirli haneleri hedef alan bu destek, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden avantajlı bir şekilde yararlanmasını amaçlıyor.

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), ekonomik yetersizliklerin çocukların eğitim hayatını olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla sağlanan önemli bir finansal destektir. Bu yardım, maddi koşulları yeterli olmayan ailelerin çocukların eğitimine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla düzenli ödemeler şeklinde sunulmaktadır.

Yardımdan faydalanabilecek ailelerin, sosyal güvencesi olmayan bireylerden oluşması ve 3294 sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çocukların örgün eğitim sistemine kayıtlı olmaları ve okulun açık olduğu aylarda günde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şart koşulmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı Detayları

Bir diğer önemli destek olan Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY), sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefiyle anne adaylarından başlayarak 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenmiştir. Anne adaylarının, hamilelik sürecinde düzenli sağlık kontrolü yaptırmaları ve doğumun hastane ortamında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Doğum sonrası dönemde ise, 0-6 yaş arasındaki çocukların belirli periyotlarla sağlık kontrollerine ve aşı takvimine uygun sağlık ocağı ziyaretlerine devam etmeleri beklenmektedir.

Kimler Bu Desteklerden Faydalanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan gelir testinde, ailenin ihtiyaç sahibi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ailede SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi bir sosyal güvencenin olmaması şartı da aranmaktadır.

Başvuru Süreci

Devlet, yardım başvurularında vatandaşlara iki farklı yöntem sunuyor. İlk olarak, ikamet ettiğiniz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na kimlik ile bizzat giderek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesine giriş yaparak dijital ortamda başvurunuzu gerçekleştirmektir.

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı ödemeleri, yıl içinde iki ayda bir olmak üzere toplam 6 kez yapılmaktadır. Ödemelerin yapıldığı aylar ise Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olarak belirlenmiştir. Hak sahipleri, belirtilen aylarda PTT şubelerinden paralarını çekme imkanına sahip olacaklar.