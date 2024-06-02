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Milyonlarca kadın çalışana müjde! Yeni sistem resmen devreye giriyor

Kadın çalışanlar için önemli düzenlemeler yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:36
Milyonlarca kadın çalışana müjde! Yeni sistem resmen devreye giriyor

Kadın çalışanlar için yeni sistem geliyor! Artık bu şekilde uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ SİSTEM

Nüfus konusunda yaşanan problemler hükümet tarafından değerlendiriliyor. Çalışan kadınların çocuk yapma ile ilgili endişeleri ve talepleri sıkı şekilde değerlendiriliyor. Hükümet kadın çalışanların hem kariyer yapabilmesi hem de çocuk yapabilmesi için yeni düzenlemeler yapıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte doğum izni süresi artacak, yarı zamanlı çalışma imkanı olacak, evden çalışma imkanı verilecek, anneler esnek çalışma sisteminden faydalanacak, annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak. 

kadın çalışanlar için düzenleme

MKYK üyesi konu ile ilgili şunları söyledi; '4 aylık doğum izni az. Kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma, evden çalışma konularında desteklenmesi ve kaynak ayrılması gerekiyor. 1 senelik izin seçeneği ile 2-3 senelik uzaktan çalışma imkanının gelmesi gerekiyor.' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konu ile ilgili şunları söyledi; 'Maliye olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Özel sektör sürece dahil olmalı. Kaynak aktarma konusunda problem yaşanmaz. Özel sektör desteklenir, kıdem tazminatına tanımlama için gereken destek verilir. Son 20 senede yaşlı nüfus genel nüfusa oranı yüzde 10'a kadar yaklaştı. 65 sene önce bu oran yüzde 3.5 oranlarındaydı. Hükümet olarak tehlikeyi görüyoruz.' 

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