Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih ve yerleştirme heyecanı, şimdi de üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusuyla devam ediyor. Milyonlarca mevcut üniversite öğrencisi ve bu yıl ilk kez kampüs hayatına adım atacak olan yeni öğrenciler, 2025-2026 akademik takviminin başlangıç zilinin ne zaman çalacağını merakla bekliyor. Gözler, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) ziyade üniversitelerin kendi senatolarının alacağı kararlara çevrildi.

YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olması, üniversitelerin Dtylül sonunda açılacağına işaret etse de henüz nety bir açıklama gelmedi.

Eylül Ayının Üçüncü Haftası Öne Çıkıyor

Türkiye'deki üniversitelerin genel uygulamalarına bakıldığında, güz dönemi derslerinin başlangıcı için genellikle Eylül ayının üçüncü haftası işaret ediliyor. Bu yıl da geleneğin bozulmaması ve çoğu üniversitenin 15 Eylül 2025 veya 22 Eylül 2025 ile başlayan haftalarda derslere başlayacağı tahmin edilmekte.

Türkiye'deki üniversitelerin genel uygulamalarına bakıldığında, güz dönemi derslerinin başlangıcı için genellikle Eylül ayının üçüncü haftası olarak bilinirken, Bu yıl da geleneğin bozulmaması ve çoğu üniversitenin 15 Eylül 2025 veya 22 Eylül 2025 ile başlayan haftalarda derslere başlayacağı ön gör,ülüyor.

Öteyandan geçmiş yıllardaki akademik takvimler incelendiğinde de İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük ve köklü kurumların genellikle Eylül ayının ikinci yarısında eğitime başladığı biliniyor.

ÜNİVERSİTELER NEDEN AYNI TARİHTE AÇILMIYOR

Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların aksine üniversitelerin neden tek bir ortak tarihte açılmadığıdır. Bu durumun temel sebebi, üniversitelerin idari ve akademik özerkliğe sahip olmasıdır. Her üniversite; kendi senatosu aracılığıyla fakültelerinin yapısı, öğrenci sayısı, coğrafi konumu ve hatta bünyesindeki hazırlık okullarının programları gibi dinamikleri göz önünde bulundurarak kendi takvimini oluşturmaktadır.